Подмосковье 03 июня 2023, 17:18 Сезон бесплатных кинопоказов в парках стартовал в Химках

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Этим летом в уличных кинотеатрах Химок пройдут традиционные бесплатные кинопоказы. Мероприятия организуют в рамках проекта министерства культуры и туризма Московской области «Кинопарк».

Зрители увидят первые фильмы уже в эти выходные. В каталог кинолент вошли лучшие современные российские картины, анимационные фильмы и классика советского кинематографа.

В парке «Дубки» 4 июня покажут анимационное приключение «Большое путешествие. Специальная доставка». Уже 11 июня в парке «Экоберег» представят семейное фэнтези «Грозный папа».

В парке «Подрезково» 18 июня состоится показ картины «Иван Семенов: Школьный переполох», а 25 июня в парке имени Величко — мультфильм «Царство против разбойников».

«Кинопоказы на свежем воздухе стали „изюминкой“ многих парков городского округа. Это прекрасный способ провести время с друзьями и близкими», — сообщили в дирекции парков округа.

Сеансы стартуют в 21:00. Вход свободный.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.

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