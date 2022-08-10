Северных оленей из Красноярска поместили на карантин в Подмосковье

Специалисты ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное управление № 2» Дмитровской ветеринарной станции проводят карантинные мероприятия для шести северных оленей, которые поступили из Красноярска в Подмосковье. Теперь все они будут жить на зооферме «Шихово».

Карантин животные будут проходить по месту содержания. Ветеринары говорят, что все особи оказались клинически здоровыми.

«Ветеринары отмечают, что все животные клинически здоровы и адаптированы к местным климатическим условиям. Они ручные, контактные, приучены ходить в упряжке», — рассказал первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Северный олень — уникальный представитель этого семейства. У таких особей рога носят не только самцы, но и самки. Взрослые олени могут вырасти в длину до двух метров. Высота в холке может составить порядка полутора метров, такие животные весят до 200 килограммов. Название «северный» этот олень получил по ареолу своего обитания — чаще всего они проживают в холодных регионах, где достаточно короткое лето.

Зооферма «Шихово» располагается в Дмитровском округе, неподалеку от одноименного населенного пункта. Посетители этой фермы могут посмотреть на лошадей, хаски, енотов, кроликов и оленей. В целом на ферме содержится порядка 50 видов различных животных. По словам ветеринаров, за всеми ними хорошо ухаживают, ответственно относясь к вопросам кормления и содержания.

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