facebook_pixel
    07 сентября 2020, 16:49

    Сервис «Умная платежка» доработают и распространят на все Подмосковье. Он помогает платить за ЖКХ онлайн

    Анастасия Аброськина

    Новый онлайн-сервис «Умная платежка» начал работать в Подмосковье. Это электронное подспорье в вопросах по оплате коммунальных услуг. Платформу запустили в Можайске, Химках и Красногорске, но она должна стать вскоре доступной всей области. Это отметил губернатор Андрей Воробьев на видеоконференции с руководящим составом областного правительства.
    Сервис «Умная платежка» доработают и распространят на все Подмосковье. Он помогает платить за ЖКХ онлайн

    По его словам, сервис «должен исключать ошибки, заставляющие идти в офис МосОблЕИРЦ, чтобы разбираться с несправедливыми начислениями». Специальное мобильное приложение позволяет жителям моментально увидеть детализацию расчетов по каждой услуге.

    Сейчас задача — спокойно и грамотно этот проект внедрить. То, что платформа готова, — хорошо. То, что приложение есть, — здорово. Наша задача — внедрить, а там, где нет ЕИРЦ, довести эту работу до логического финала, до победного

    Андрей Воробьев.

    Жители смогут без комиссии оплачивать коммунальные услуги, передавать показания с приборов учета, управлять несколькими лицевыми счетами и не только. Они узнают и о задолженностях, тарифах, льготах, прошедших оплатах, формулах расчетов.

    Задача онлайн-сервиса — сделать так, чтобы не требовалось идти в офис и разбираться с начислениями.

    Губернатор поручил доработать сервис, сделав его доступным как можно большему количеству жителей Подмосковья.

    Сейчас там, где нет расчетно-кассовых центров, такой документ — единую платежку — мы пока внедрить не можем. Это плохо, и в 21-м веке это просто недопустимо

    Андрей Воробьев.

    Воспользоваться платформой удастся в личном кабинете клиента «МосОблЕИРЦ Онлайн». Этот сервис поможет повысить и уровень обслуживания. Он даст моментальный доступ к «мини-офису».

    Зайти в новый личный кабинет можно либо с главной страницы портала, либо в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

    Новости SMI.FM