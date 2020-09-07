Сервис «Умная платежка» доработают и распространят на все Подмосковье. Он помогает платить за ЖКХ онлайн
По его словам, сервис «должен исключать ошибки, заставляющие идти в офис МосОблЕИРЦ, чтобы разбираться с несправедливыми начислениями». Специальное мобильное приложение позволяет жителям моментально увидеть детализацию расчетов по каждой услуге.
Сейчас задача — спокойно и грамотно этот проект внедрить. То, что платформа готова, — хорошо. То, что приложение есть, — здорово. Наша задача — внедрить, а там, где нет ЕИРЦ, довести эту работу до логического финала, до победногоАндрей Воробьев.
Жители смогут без комиссии оплачивать коммунальные услуги, передавать показания с приборов учета, управлять несколькими лицевыми счетами и не только. Они узнают и о задолженностях, тарифах, льготах, прошедших оплатах, формулах расчетов.
Задача онлайн-сервиса — сделать так, чтобы не требовалось идти в офис и разбираться с начислениями.
Губернатор поручил доработать сервис, сделав его доступным как можно большему количеству жителей Подмосковья.
Сейчас там, где нет расчетно-кассовых центров, такой документ — единую платежку — мы пока внедрить не можем. Это плохо, и в 21-м веке это просто недопустимоАндрей Воробьев.
Воспользоваться платформой удастся в личном кабинете клиента «МосОблЕИРЦ Онлайн». Этот сервис поможет повысить и уровень обслуживания. Он даст моментальный доступ к «мини-офису».
Зайти в новый личный кабинет можно либо с главной страницы портала, либо в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».