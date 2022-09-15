Сервис самозаписи появился в ветклиниках Подмосковья | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 10:39 Поделиться Telegram

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Viber Сервис самозаписи появился в ветклиниках Подмосковья Возможность записать питомца к ветеринару появилась на «Госуслугах»

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Более 20 ветеринарных клиник региона подключились к сервису самозаписи. Это значит, что владельцы домашних животных могут зарегистрировать своего питомца к специалисту через «Госуслуги».

«Онлайн-запись питомцев открыта в любую из 24 государственных ветеринарных клиник Подмосковья», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Сервис самозаписи к ветеринару появился на региональном портале в августе. В пилотном проекте участвовали клиники в Мытищах, Пушкино и Талдоме. В сентябре к сервису подключились остальные государственные ветеринарные клиники.

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Чтобы записать домашнего любимца, необходимо авторизоваться на региональном портале с помощью ЕСИА и перейти на страницу сервиса. Далее следует выбрать одну из 24 ветеринарных клиник (их список появится в выпадающем меню), специалиста, подходящую дату и время приема. Запись открывается за месяц.

Подмосковье является одним из лидеров страны по цифровизации. В сентябре губернатор Андрей Воробьев рассказал, какие услуги можно получать с помощью нового сервиса «Госключ».

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