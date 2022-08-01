Озвучена цена за проезд на заказанном с помощью приложения «НамПоПути» автобусе в Подмосковье

Заказной автобус в Подмосковье можно вызвать с помощью приложения «НамПоПути». Одна поездка на нем стоит 41 рубль. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

«Также с 6 июля мы запустили сервис „НамПоПути“. Что это такое? Автобус приезжает по заказу, как такси. Зачем это нужно? Если пассажир решил заранее запланировать поездку, не хочет стоять на остановке или ехать стоя в пришедшем автобусе», — сообщила она.

Можно заказать автобус на группу лиц или компанию, которая хочет доехать с комфортом. Чтобы воспользоваться услугой, нужно скачать приложение «Транспорт Подмосковья», потом можно будет заказать автобус в удобное место и время.

Поездка остается по стоимости городской поездки — 41 рубль, добавила Кротова.

Также она рассказала, что в Московской области появилось 110 комфортабельных автобусов. В них есть них система климат-контроля, удобные сиденья, USB-зарядки для телефонов. Они курсируют в 15 городских округах, в том числе в Домодедове, Красногорске, Долгопрудном.