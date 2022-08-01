Перечислены удобства, которые появились в новых автобусах Подмосковья

Подмосковье уже закупило 110 комфортабельных пассажирских автобусов. В них есть система климат-контроля, USB-зарядки для телефонов, удобные сиденья. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

По ее словам, сейчас из 510 запланированных куплено 170 автобусов. Они уже работают в 15 городских округах. Больше всего их Домодедове, Красногорске, Долгопрудном и Ленинском городском округе.

«Мы учли все пожелания жителей и водителей при закупке автобусов. Те 110, которые мы приобретем, чем будут оборудованы? Это системы климат-контроля нового поколения. Независимо от времени года в салонах всегда будет +19 градусов. Это автоматически», — рассказала она.

Также в новых автобусах есть стационарные валидаторы — пассажирам не надо тратить время на оплату. Достаточно приложить карту — и поездка считается. Кроме того, в транспортных средствах мягкие сиденья, комфортное место для водителя с электронной медиапанелью.

«А также современная светодиодная подсветка в салоне, обеззараживающие поручни, USB-зарядки для телефонов, низкопольный вход», — заметила зампред правительства Московской области.

Она сообщила, что пассажиропоток в этом году восстановился и достиг допандемийного уровня, даже оказался чуть выше.

«Если в 2019 году у нас на маршрутах проехали 711 миллионов пассажиров, то мы планируем, что в 2022-м поток достигнет 735 миллионов и по итогам года увеличится на 24 миллиона поездок», — заявила Кротова.

Она подчеркнула, что подмосковные власти стараются постоянно улучшать показатели транспортной работы.