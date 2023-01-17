17 января 2023, 17:19
Сертификаты о прививках жителям Подмосковья начнут выдавать онлайн
Жители Московской области могут получить сертификат о профилактических прививках 156/у-93 онлайн. Документ формируется автоматически и по запросу пациента сразу доступен для скачивания.
«Такой формат позволяет значительно сэкономить личное время и не посещать поликлинику. Сейчас в Подмосковье доступны шесть видов онлайн-справок и этот список в будущем будет расширяться», — говорит первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.Получить выписку о прививках можно на региональном портале госуслуг.
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Для жителей также доступны в цифровом формате справки об отсутствии контактов с инфекционными больными, для абитуриентов, для получения путевки на санаторно-курортное лечение, для детского лагеря, а также выписка из амбулаторной карты.
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Губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах применения искусственного интеллекта в Подмосковье в 2023 году. В регионе еще больше услуг переведут в онлайн-формат.
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