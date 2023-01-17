Подмосковье 17 января 2023, 17:19 Сертификаты о прививках жителям Подмосковья начнут выдавать онлайн

Читать 360tv в

Жители Московской области могут получить сертификат о профилактических прививках 156/у-93 онлайн. Документ формируется автоматически и по запросу пациента сразу доступен для скачивания.

«Такой формат позволяет значительно сэкономить личное время и не посещать поликлинику. Сейчас в Подмосковье доступны шесть видов онлайн-справок и этот список в будущем будет расширяться», — говорит первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Реклама

Для жителей также доступны в цифровом формате справки об отсутствии контактов с инфекционными больными, для абитуриентов, для получения путевки на санаторно-курортное лечение, для детского лагеря, а также выписка из амбулаторной карты.

Реклама

Губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах применения искусственного интеллекта в Подмосковье в 2023 году. В регионе еще больше услуг переведут в онлайн-формат.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».