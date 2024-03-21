Подмосковье 21 марта 2024, 12:38 Серпуховский лифтовый завод выпустит свыше 3,5 тысячи кабин для лифтов в этом году Источник фото: Валерий Гореловский

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Серпуховский лифтостроительный завод выпустит новые кабины для Подмосковья в рамках программы капитального ремонта зданий. В этом году на предприятии планируется произвести более трех тысяч лифтов.

По словам коммерческого директора компании Алексея Григорьева, завод готов поставлять пассажирские подъемники в необходимом количестве.

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«На нашей заводской выставке представлены две кабины — модели серии „СЛЗ ЭКО“, которые идут по программе замены старых лифтов в МКД по региональной программе капитального ремонта. Одна кабина грузоподъемностью 400 килограммов, другая — 630 килограммов с шириной проемам 1200 миллиметров», — рассказал Григорьев.

Он добавил, что в этом году завод планирует выпустить 3,5 тысячи лифтов, а будущем выйти на производство 12 тысяч кабин в год.

«Завод активно развивается, набирает обороты в плане мощностей. Поставляем в 2024 году данные лифты в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Подмосковья», — пояснил Григорьев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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