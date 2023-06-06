Подмосковье 06 июня 2023, 10:50 Серпухов и Благовещенск стали городами-побратимами

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Первый заместитель мэра Благовещенска Дмитрий Гумиров и заместитель главы администрации Серпухова Татьяна Орлова подписали договор о сотрудничестве. Города стали побратимами и начнут работать над совместными проектами в сферах научно-технического потенциала и туризма.

«Нас многое объединяет уже сейчас. Серпухов — это южный форпост столицы, Благовещенск охраняет рубежи нашей страны на Дальнем Востоке. Мы умеем дружить, держать слово, и всегда протянем руку помощи в трудную минуту», — сказала Татьяна Орлова.

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Благовещенск — один из крупнейших торговых, культурных и туристических центров Дальнего Востока. У города не только богатая история, но и стратегическое значение. Научный и промышленный потенциал Серпухова будет востребован у новых партнеров, отдельное внимание планируется уделить развитию туризма.

«Городской округ Серпухов, мы очень рады вам и надеемся, что будем с вами плодотворно работать на благо наших городов», — отметил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

На торжественной церемонии подписания договора присутствовали первые лица Благовещенска и гости из других городов.

«Вдвойне приятно, что мы присутствуем на таком знаменательном событии. Друзей много не бывает, в наше непростое время это особенно важно», — сказал первый вице-мэр Южно-Сахалинска Андрей Ковальчук.

Ранее соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и президент НИЦ «Курчатовский институт». В Протвине создадут комфортные условия для жизни и работы ученых. Инвестиции составят более 140 миллиардов рублей.