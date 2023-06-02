Подмосковье 02 июня 2023, 19:36 Андрей Воробьев и президент НИЦ «Курчатовский институт» подписали соглашение о сотрудничестве Фото: Константин Семенец

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В Протвине построят уникальный ускоритель, научный городок и создадут биотехнологический кластер с центром ядерной медицины. Объекты возведут по проекту «Сила» на базе Института физики высоких энергий имени Логунова. В рамках реализации строительства подписали соглашение о сотрудничестве губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Через месяц мы определим то, что необходимо в первую очередь для работы института, для жизни человека — это и жилье, и гостиница, и благоустройство, и усиление послешкольной программы. Все это имеет значение», — заявил Андрей Воробьев.

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В Протвине создадут комфортные условия для жизни и работы ученых. Инвестиции составят более 140 миллиардов рублей. В итоге в округе появится более двух тысяч дополнительных рабочих мест.

Уникальность проекта «Сила» в объединении источника синхротронного излучения четвертого поколения и рентгеновского лазера на свободных электронах. Вокруг них создадут исследовательскую инфраструктуру.

Фото: Константин Семенец Фото: Константин Семенец Фото: Константин Семенец Фото: Константин Семенец Фото: Константин Семенец

«Вы разгоняете частицы до немыслимых энергий, практически до световой скорости, сталкиваете их и моделируете то, что произошло 14 миллиардов лет назад — как образовались атомы, молекулы, потом кварки и далее. Это фундаментальная физика», — рассказал Ковальчук.

Глубокое изучение структуры и свойств вещества поможет в создании технологий в области медицины, фармакологии, сельском хозяйстве, микробиологической и пищевой промышленности и других сферах. Комплексом с рентгеновским лазером смогут пользоваться 200 научно-образовательных организаций и 50 организаций сектора экономики.

Фото: Сергей Хакимов

«Указом президента запущена специальная федеральная программа по созданию отечественных мегаустановок. В течение пяти-восьми лет по всей стране будет выстроена их сеть. И у нас появится лучшая в мире исследовательская инфраструктура класса мегасайенс», — добавил Ковальчук.

Диаметр кольца основного накопителя составит 1,1 километра, а общая площадь сооружения — почти 190 тысяч кубических метров. В рамках проекта построят лаборатории, экспериментальные станции, дороги и технические сооружения.

Для ученых возведут городок, где будут восемь трехэтажных строений нпо 160 квартир, гостиница на 150 мест, а также социальные объекты, например, поликлиника, спорткомплекс, детские центры и другие учреждения.

Фото: Константин Семенец

В 2026 году в Протвине откроют центр сопровождения и профориентации детей и молодежи. В нем ежегодно смогут обучаться около 150 студентов.

В Институте физики высоких энергий создадут биотехнологический кластер Московской области. Его сформируют на базе инфраструктуры Протвина, Пущина и Оболенска.

В 2025 году на базе НИЦ «Курчатовский институт» ИФВЭ ускорительного комплекса «У-70» создадут первый в России центр ядерной медицины. В нем пациенты со сложными онкозаболеваниями смогут проходить ионную лучевую терапию.

«В мире существует всего 10-15 центров, где она применяется. Это сложные, огромные установки. Ионы — более тяжелые частницы», — рассказал Ковальчук.

«Московская область богата наукоградами — 8 из 13 в РФ располагаются в Подмосковье. Наша задача — говорить на одном языке в плане парнтерства и, прежде всего, раскрытия потенциала этих городов. Совершенно очевидно, что технологический суверенитет, научное внедрение — то, что сегодня является главным вызовом», - подытожил Андрей Воробьев.

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