Подмосковье 07 декабря 2023, 16:20 Серия документальных кинопоказов для школьников стартовала в Подмосковье Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Первый кинопоказ в рамках проекта «Смотри.Знай.Думай» состоялся 6 декабря в Одинцове. Молодежи Подмосковья показали фильмы, участвовавшие в международном фестивале документального кино «RT.Док: Время героев».

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе подчеркнула, что проект «Смотри.Знай.Думай» является одной из ключевых молодежных инициатив, которая стартовала в 2022 году.

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В прошлом году молодежь с большим интересом приняла фильм журналиста ВГТРК Андрея Медведева «Освобождение». Посмотревшие картину оставили позитивные отзывы, а организаторы поняли, что молодежи нравится документальное кино и им важно знать о событиях в зоне конфликта, обсуждать это и задавать вопросы более опытным коллегам.

Специальным гостем на кинопоказе стал автор картины «Военкоры» Руслан Гусаров. Он поделился трудностями, с которыми сталкиваются военные корреспонденты, а также рассказал, как создавался фильм. Гусаров отметил, что журналистика в зоне военных конфликтов развивается стремительно и важна для информационной борьбы.

«Пусть ребята на фронте, бойцы и наши военкоры, будут для вас примером, путеводной звездой», — указал Руслан Гусаров.

После показа фильма ребята задавали волнующие вопросу автору фильма. Руслан Гусаров подчеркнул, что военные корреспонденты сталкиваются со сложностями и опасностями ежедневно, их профессия весьма рискованная. Он привел в пример атаки дронов на российского журналиста, убитого во время съемок репортажа в Запорожской области.

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