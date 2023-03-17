Подмосковье 17 марта 2023, 09:30 Сергиево-Посадский музей-заповедник пригласил познакомиться с историей Московского княжества в год юбилея

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Московскому княжеству 17 марта исполнилось 760 лет. Чтобы лучше узнать историю родного края и погрузиться в прошлое, корреспондент «360» приехал в Сергиево-Посадский музей-заповедник.

Именно в Сергиево-Посадском музее-заповеднике можно узнать о самых ярких этапах истории Московского региона.

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Все экскурсии музея начинаются с древних времен. Переходя из зала в зал, гости начинают все больше проникаться тем, что происходило на землях Московской области много веков назад. На примере изменения внешнего облика Троице-Сергиевой лавры можно представить, сколько всего претерпел в то время народ Московского княжества.

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Многое об истории княжества можно узнать, изучая бесценные православные реликвии, которые хранятся в филиале музея-заповедника.

В разных залах можно изучить и более позднюю веху истории. Например, Смутное время, период Московского царства.

17 марта — не только День основания Московского княжества, но и День краеведения. И Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник — это место, где можно изучать историю на редких, оригинальных артефактах и реликвиях.

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