Подмосковье 15 марта 2023, 19:38 (обновлено: 15 марта 2023, 20:40) Точка притяжения для всех. Воробьев обсудил расширение программы КДЦ округа Восход Губернатор Воробьев обсудил с родителями и педагогами расширение программы КДЦ г.о. Восход Фотограф: Антон Чернов / Пресс-служба губернатора Московской области

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Культурно-досуговый центр городского округа Восход стал настоящей точкой притяжения для детей и их родителей. После капитального ремонта в учреждении появилось множество кружков, где занимаются 285 человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с родителями юных учеников и педагогами центра, чтобы выслушать предложения о расширении образовательной программы.

Глава региона напомнил, что капитальный ремонт в здании провели, когда ему было уже больше 50 лет. Теперь там проводят концерты в отличном актовом зале, а также занимаются вокалом, танцами и другими видами творческого досуга.

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«Нам важно сделать эти занятия еще интереснее, поэтому хотели послушать, есть ли у родителей какие-то дополнительные предложения или вопросы», — обратился к собравшимся Андрей Воробьев.

Директор центра Анастасия Ишкова рассказала, что после капитального ремонта творческая жизнь в Восходе бьет ключом. Каждый из учеников, как детей, так и взрослых, находит себе дело по душе.

Появились в центре и собственные звезды. На концерты вокально-инструментального ансамбля Was Hot с удовольствием приходят жители городского округа. Пользуются популярностью постановки спектаклей театральных студий «Счастливые люди» и «Счастливые дети». Работают студии народной песни «Маестат» и «Уверъ».

Всего в центре действуют 18 различных клубов, из которых большая часть ориентирована на молодежь.

«Спасибо коллективу за преданность профессии, за отношение. В таких местах чувствуется тепло, царит атмосфера творчества — и в этом огромная заслуга, конечно, наставников, руководителей кружков. Можно сколько угодно делать ремонты, но без вас это не имеет смысла», — поблагодарил педагогов губернатор Московской области.

Фотограф: Антон Чернов / Пресс-служба губернатора Московской области

Жительница городского округа Евгения Лимина рассказала, что ее дочь ходит в центр на танцы, а сама она приходит для занятий фитнесом.

«Теперь здесь есть где заниматься — и художественная школа прекрасная, и танцевальные, и бальные студии, и даже для взрослых есть боди-балет», — подчеркнула женщина.

Построенный в 1965 году культурно-досуговый центр получил первый капитальный ремонт в 2018 году. Рабочие восстановили все инженерные системы, обновили систему отопления, установили стеклопакеты и освещение, а также расширили актовый зал до 326 мест и установили там современное оборудование. Теперь в здании проводят мероприятия самого разного уровня. Кроме того, там работает муниципальная библиотека.

Фотограф: Антон Чернов / Пресс-служба губернатора Московской области

Горожане подчеркнули, что за последние годы городской округ Восход сильно изменился в лучшую сторону. Проходит ремонт многоквартирных домов, открылась музыкальная школа и многофункциональный центр. Появились новые детские площадки и оборудованное место для занятия воркаутом.

Вопрос развития спортивной инфраструктуры для горожан еще остается актуальным. На встрече с губернатором они также обсудили благоустройство парковой зоны и расширение окружной дороги, чтобы более комфортно и безопасно въезжать на территорию закрытого административного территориального образования.