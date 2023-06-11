Подмосковье 11 июня 2023, 00:10 Ретро-ралли «Золотое кольцо. Классик тур» прошло в Сергиево-Посаде Дмитрий Зайчиков

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Трехдневное ретро-ралли «Золотое кольцо. Классик тур» прошло на улицах Сергиево-Посада. В мероприятии, которые проходит в туристическо-соревновательном формате, участвуют проверенные временем автомобили советского и зарубежного производства.

«Первый и третий день полностью туристические. Мы уже побывали с экскурсией в Абрамцево, сейчас в Сергиевом Посаде в Троице-Сергиевой Лавре, затем поедем в Переславль-Залесский. 11 июня стартует спортивный день. Маршрут гонки включает путь от Переславля-Залесского до Ростова Великого и обратно», — рассказал генеральный директор автоспортивного общества «Наследие» Евгений Сорока.

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Заезд «Золотое кольцо. Классик тур» является третьим этапом Кубка Российской автомобильной федерации по ретро-ралли. Всего в соревнованиях участвуют 51 транспортное средство марок «Волга», «Жигули», «Москвич», Jaguar, Porsche и Mercedes. Также в ралли задействованы уникальные модели — кабриолет «Победа» и Willys Jeepster 1947 года выпуска.

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