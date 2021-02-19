Сергея Пояркова избрали главой городского округа Протвино на заседании Совета депутатов 19 февраля. Решение было принято единогласно.

Сергей Геннадьевич родился 29 ноября 1973 года в городе Карачев Брянской области. В 1996 году закончил Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск.

В 2003 году проходил профпереподготовку в Академии ФСБ РФ по направлению «Оперативная деятельность органов федеральной службы».

В 2002–2014 годах проходил службу в восьмом городском отделе Управления ФСБ по г. Москве и Московской области в Серпухове.

С мая по октябрь 2015 года Сергей Поярков работал в администрации города Протвино. С ноября 2015 по сентябрь 2018 года занимал должности главного консультанта главы, начальника организационно-правового отдела, руководителя администрации в городском поселении Оболенск Серпуховского округа.

С сентября по декабрь 2018-го занимал пост председателя Совета депутатов Серпуховского округа.

В апреле 2020 года Сергей Поярков пришел работать в администрацию Протвина. В январе 2021-го был назначен исполняющим полномочия главы городского округа.

Ранее стало известно, что городской округ Ступино возглавил Сергей Мужальских.