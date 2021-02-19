Сергея Пояркова избрали главой городского округа Протвино
Сергея Пояркова избрали главой городского округа Протвино на заседании Совета депутатов 19 февраля. Решение было принято единогласно.
Сергей Геннадьевич родился 29 ноября 1973 года в городе Карачев Брянской области. В 1996 году закончил Серпуховское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск.
В 2003 году проходил профпереподготовку в Академии ФСБ РФ по направлению «Оперативная деятельность органов федеральной службы».
В 2002–2014 годах проходил службу в восьмом городском отделе Управления ФСБ по г. Москве и Московской области в Серпухове.
С мая по октябрь 2015 года Сергей Поярков работал в администрации города Протвино. С ноября 2015 по сентябрь 2018 года занимал должности главного консультанта главы, начальника организационно-правового отдела, руководителя администрации в городском поселении Оболенск Серпуховского округа.
С сентября по декабрь 2018-го занимал пост председателя Совета депутатов Серпуховского округа.
В апреле 2020 года Сергей Поярков пришел работать в администрацию Протвина. В январе 2021-го был назначен исполняющим полномочия главы городского округа.
Ранее стало известно, что городской округ Ступино возглавил Сергей Мужальских.