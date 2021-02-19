Главой городского округа Ступино стал Сергей Мужальских

В городском округе Ступино состоялось заседание Совета депутатов, на котором главой муниципалитета избрали Сергея Мужальских.

Ранее был объявлен конкурс по отбору кандидатов на этот пост. Как сообщил председатель конкурсной комиссии Андрей Голубев, документы подали Сергей Мужальских, Сергей Баранов и заместитель главы администрации г. о. Пущино Алексей Хорьков. Поскольку Сергей Баранов не прошел проверку комиссии, на голосование были представлены две кандидатуры: Мужальских и Хорькова.

Сергей Мужальских будет возглавлять округ в течение пяти лет.

«Общими усилиями, я уверен, мы сделаем наш округ Ступино лучше, ярче и жизнь в нашем муниципалитете у людей улучшится, станет комфортнее», — отметил глава округа.

Сергей Мужальских родился 7 сентября 1982 года в селе Рождественское Тамбовской области. В 2004-м окончил Тамбовский государственный технический университет по специальности «юриспруденция».

С 2010 по 2015 год работал в правовом управлении администрации Подольска, с 2016-го по 2018-й — в правовом управлении администрации городского округа Серпухов.

В мае 2019 года занял должность замглавы администрации Серпухова, в августе 2019-го стал первым заместителем главы администрации городского округа.

В январе 2021-го Сергей Мужальских был назначен временно исполняющим полномочия главы городского округа Ступино.

Награжден знаком отличия «За заслуги перед городом Серпуховом».