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    19 февраля 2021, 16:53

    Главой городского округа Ступино стал Сергей Мужальских

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    В городском округе Ступино состоялось заседание Совета депутатов, на котором главой муниципалитета избрали Сергея Мужальских.

    Главой городского округа Ступино стал Сергей Мужальских | Изображение 1

    Ранее был объявлен конкурс по отбору кандидатов на этот пост. Как сообщил председатель конкурсной комиссии Андрей Голубев, документы подали Сергей Мужальских, Сергей Баранов и заместитель главы администрации г. о. Пущино Алексей Хорьков. Поскольку Сергей Баранов не прошел проверку комиссии, на голосование были представлены две кандидатуры: Мужальских и Хорькова.

    Сергей Мужальских будет возглавлять округ в течение пяти лет.

    «Общими усилиями, я уверен, мы сделаем наш округ Ступино лучше, ярче и жизнь в нашем муниципалитете у людей улучшится, станет комфортнее», — отметил глава округа.

    Сергей Мужальских родился 7 сентября 1982 года в селе Рождественское Тамбовской области. В 2004-м окончил Тамбовский государственный технический университет по специальности «юриспруденция».

    С 2010 по 2015 год работал в правовом управлении администрации Подольска, с 2016-го по 2018-й — в правовом управлении администрации городского округа Серпухов.

    В мае 2019 года занял должность замглавы администрации Серпухова, в августе 2019-го стал первым заместителем главы администрации городского округа.

    В январе 2021-го Сергей Мужальских был назначен временно исполняющим полномочия главы городского округа Ступино.

    Награжден знаком отличия «За заслуги перед городом Серпуховом».