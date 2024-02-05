Подмосковье 05 февраля 2024, 18:06 Сергея Никитенко переизбрали на должность главы городского округа Серпухов Пресс-служба городского округа Серпухов

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Сергея Никитенко переизбрали на должность главы городского округа Серпухов. Заседание Совета депутатов состоялось 5 февраля.

Сергей Никитенко начал работать на должности временно исполняющего обязанности главы городского округа 26 января 2022-го, а 24 февраля того же года его единогласно утвердили на должность главы Серпухова.

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Напомним, что глава городского округа избирается Советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о кадровых изменениях в пяти округах. Они коснулись Жуковского, Реутова, Ленинского округа, Черноголовки и Серпухова.

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