Важное 11 декабря 2023, 12:50 Перемены в 5 округах. Андрей Воробьев рассказал о кадровых изменениях в Подмосковье Воробьев рассказал о кадровых изменениях в правительстве Подмосковья

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В структуре правительства Подмосковья произошли новые кадровые изменения. Они коснулись Жуковского, Реутова, Ленинского округа, Черноголовки и Серпухова, рассказал губернатор Андрей Воробьев на заседании правительства.

Роман Хожаинов стал временно исполняющим обязанности главы городского округа Черноголовка.

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«Роман Викторович уже свыше 10 лет работает в Черноголовке — отвечал за блок ЖКХ. Я очень надеюсь, что вы сейчас, будучи уже главой, комплексно подойдете к очень важной для нас территории — к наукограду. Обеспечите дальнейшее развитие, а самое главное — постоянный диалог, коммуникацию с жителями», — сказал Андрей Воробьев.

В Жуковском к исполнению обязанностей главы округа приступил Борис Аубакиров. Его в городском округе тоже уже хорошо знают, отметил губернатор. Он был председателем Совета депутатов.

«Есть опыт муниципальной службы. Борис Евгеньевич, встреча у нас с вами состоялась. Приоритеты развития городского округа вам понятны. И еще раз обращаю ваше внимание, что регулярное общение, встречи, приемы граждан имеют принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.

Совет депутатов в Жуковском возглавил Юрий Прохоров. Губернатор выразил надежду на дальнейшее успешное сотрудничество.

Временно исполняющим обязанности главы в Реутове стал Филипп Науменко. Ранее он трудился и в этом городском округе, и в Балашихе.

«Филипп Анатольевич, тоже у нас состоялась встреча. Вы давно работаете в нашей команде, поэтому хочу лишь пожелать, чтобы и дальше Реутов стабильно, грамотно решал те вопросы, которые перед нами ставят жители и ставит жизнь», — отметил Воробьев.

Один из ключевых вопросов в Реутове, по его словам, — программа реновации.

Ленинский городской округ возглавил Станислав Каторов.

«Станислава Анатольевича мы все хорошо знаем. С первого дня работает в нашей команде, поэтому рассчитываем на вас. Округ большой. Наверное, самый быстрорастущий, с большим количеством вопросов», — подчеркнул глава Подмосковья.

Основные моменты, на которых регулярно делают акцент в Ленинском округе, связаны с дорожной и транспортной инфраструктурами, с общественным транспортом.

Большие перемены произошли и в Серпухове.

«Это большой наукоград, большой Серпухов. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организации, проведении выборов», — сказал губернатор.

В выходные прошли выборы в Совет депутатов в Серпухове. Из 30 мандатов 25 получили представители «Единой России».

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