Сергея Юрова переизбрали на пост главы городского округа Балашиха

Главу городского округа Балашиха Сергея Юрова переизбрали на второй срок. Голосование прошло в рамках внеочередного заседания Совета депутатов округа под председательством Геннадия Попова.

Конкурсный отбор прошли четыре кандидата на должность: Олег Бурлин, Александр Евсюткин, Алексей Крутилин и Сергей Юров. Два кандидата — Сергей Юров и Алексей Крутилин — презентовали свои программы по развитию Балашихи, после чего депутаты Совета приступили к голосованию.

В заседании приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, депутат Московской областной думы Тарас Ефимов, прокурор Балашихинской городской прокуратуры Никита Брыкин, председатель и члены конкурсной комиссии.

«Я уверен, что решение о переизбрании Сергея Юрова принималось взвешенно, опираясь на итоги проделанной за 5 лет работы и планы, которые он обозначил. Убежден, что все проекты по всем направлениям будут реализованы», — сказал Игорь Брынцалов.

Источник фото: телеканал «360»

Сергей Юров поблагодарил коллег за поддержку его кандидатуры и депутатов за оказанное доверие.

«Большая работа была проделана и еще многое предстоит. Могу сказать, что я точно не подведу. Спасибо за поддержку. Для меня это большая честь. Все поставленные задачи вместе с вами, единой командой, плечом к плечу, выполним», — сказал Сергей Юров.

Сергей Юров занимает пост главы городского округа Балашиха с 2017 года.