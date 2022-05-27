Свыше 500 дольщиков из Балашихи получат квартиры спустя три года ожидания

В Балашихе ЖК «Молодежный» получил заключение о соответствии проектной документации, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора по Московской области. Дольщики не могли получить в нем квартиры с июня 2019 года.

Министр правительства Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян уточнил, что квартиры получат 537 дольщиков. Жилье люди ждали три года.

Строить дом начали в 2016 году по договорам долевого участия. Из-за возникших финансовых проблем застройщика передача квартир в обозначенные сроки не состоялась.

Главгосстройнадзор с мая 2019 года проводил проверки на объекте, в ходе которых специалисты зафиксировали снижение темпов строительства. В связи с этим деятельность застройщика по дому поставили на особый контроль.

Инспекторы ведомства ежедневно мониторили динамику строительства, контролировали график производственных работ и проверяли их качество в рамках профилактических визитов.