Подмосковье 18 апреля 2024, 19:54 Глава Балашихи получил благодарственное письмо от Путина Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Глава Балашихи Сергей Юров получил благодарственное письмо президента России. Награждение прошло в парке культуры и отдыха «Патриот».

Съезд Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления проводился в шестой раз. Участие приняли главы из 89 субъектов России, а также представители Советов муниципальных образований страны. В рамках встречи прошло награждение руководителей округов.

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«Это результат работы всей команды нашего городского округа и огромная честь для меня. Спасибо нашему лидеру, нашему президенту за столь высокую оценку», — сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

На встрече обсуждали реализацию муниципальных проектов и планы на ближайшие два года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах по благоустройству парков в регионе.

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