Подмосковье 28 декабря 2023, 22:36 Сенатор от Подмосковья Двойных исполнит мечту ребенка из ДНР

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Сенатор от Московской области Александр Двойных принял участие в традиционной новогодней акции «Елка желаний». Политик исполнит желание мальчика из Новоазовского района ДНР.

На шаре желаний мальчик написал, что мечтает о планшете и «хочет снять с плеч мамы больше забот». Сенатор отметил, что обязательно исполнит желание ребенка.

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Традиционная Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит в стране с 2018 года. Любой неравнодушный гражданин может исполнить мечту и подарить сказку детям с инвалидностью, тяжелыми заболеваниями, а также ребятам из семей военнослужащих в зоне СВО. В 2023 году мечты на «Елку желаний» писали и дети из новых регионов России.

Традиционно участие в «Елке желаний» принял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он снял с новогоднего дерева три шара, ему предстоит исполнить мечты детей из ДНР и Московской области.