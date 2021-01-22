facebook_pixel
    22 января 2021, 12:56

    Еще 19 многодетным семьям помогут купить жилье в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    С начала января 19 многодетным семьям из Подмосковья дали свидетельства на покупку жилья. Они получат 100% субсидию.
    Еще 19 многодетным семьям помогут купить жилье в Подмосковье | Изображение 1

    Льготу предоставили семьям, воспитывающим по семь и более детей, а также тем, в которых одновременно родилось сразу не меньше трех младенцев. Это подчеркнула министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

    На финансирование программы в этом году мы направили 161,6 миллиона рублей

    Инна Федотова.

    Сертификаты на жилье получили родители, в общей сложности воспитывающие 129 детей. Например, льготой помогли семье в Королеве, где одновременно появилось четверо малышей.

    Вместе с тем купить жилье смогут семьи из Балашихи, Мытищ и Коломны, в которых родились тройняшки.

    Сертификаты получили многодетные родители в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Котельниках, Луховицах, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Подольске, Серпухове, Шаховской и Электростали.

    А четыре семьи из Подмосковья, воспитывающие по семь детей, ожидают пополнения в 2021 году.