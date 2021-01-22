Еще 19 многодетным семьям помогут купить жилье в Подмосковье

Льготу предоставили семьям, воспитывающим по семь и более детей, а также тем, в которых одновременно родилось сразу не меньше трех младенцев. Это подчеркнула министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

На финансирование программы в этом году мы направили 161,6 миллиона рублей Инна Федотова.

Сертификаты на жилье получили родители, в общей сложности воспитывающие 129 детей. Например, льготой помогли семье в Королеве, где одновременно появилось четверо малышей.

Вместе с тем купить жилье смогут семьи из Балашихи, Мытищ и Коломны, в которых родились тройняшки.

Сертификаты получили многодетные родители в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Котельниках, Луховицах, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Подольске, Серпухове, Шаховской и Электростали.

А четыре семьи из Подмосковья, воспитывающие по семь детей, ожидают пополнения в 2021 году.