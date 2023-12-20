20 декабря 2023, 15:24
Семьям участников СВО из Лобни передали губернаторские подарки к Новому году
Семьи бойцов СВО из Лобни получили подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Сюрпризы к Новому году получат те семьи, в которых воспитываются более двух детей или есть дети-инвалиды.
Губернаторские подарки жителям вручили депутаты городского совета, заместители руководителя муниципалитета и лично глава городского округа Лобня Игорь Демешко.
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По словам Игоря Владимировича, муниципалитет оказывает помощь семьям бойцов по всем вопросам. Так, по просьбе жены раненого военнослужащего установят пандус у подъезда и помогут с приобретением инвалидной коляски для их сына с ограниченными возможностями здоровья.
Напомним, в Лобне работает центр поддержки семей участников специальной военной операции по адресу: улица Мирная, 13к2.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в регионе, которые поддерживает семьи участников спецоперации.
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