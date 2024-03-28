Подмосковье 28 марта 2024, 16:53 Семьям погибших героев СВО из Одинцова вручили ордена Мужества пресс-служба администрации городского округа Одинцово

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Глава Одинцова вручил ордена Мужества семьям бойцов, погибших на специальной военной операции при выполнении воинского долга. Награды посмертно присвоили восьми российским военнослужащим, отличившимся при выполнении боевых задач.

Среди награжденных — старший прапорщик Дмитрий Кольцов, младший сержант Вячеслав Капралов, а также рядовые Александр Аркадьев, Евгений Кекин, Сергей Когут, Максим Назаров, Аркадий Талалаев, Андрей Чернов.

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«Выполняя боевые задачи, эти люди отдали самое дорогое, что у них было — свою жизнь. Они сделали это, отстаивая интересы нашей Родины. Защищая мирных граждан и честь страны. Мы никогда не забудем их имена. На их подвигах будут воспитываться будущие поколения», — подчеркнул глава муниципалитета.

Мероприятие завершилось минутой молчания в честь памяти героев, погибших за Родину. Этот жест уважения стал выражением единства и благодарности всего общества перед лицом великой жертвы этих отважных людей.

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