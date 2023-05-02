02 мая 2023, 20:13
Семья шоколатье из Домодедова возродила рецепты десертов XIX века
Семья из Домодедова возродила традиции и начала делать шоколад по рецептам XIX века. Алена и Артем Мовчан утверждают, что данный десерт не только не вредит фигуре, но и полезен для здоровья.
«Это какао-бобы, какао-масло, сахар — все. Мы не используем ни лецитин, ни другие масла», — сообщила Алена Мовчан.
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В семейной мастерской делают молочный, гречишный, черный шоколад, а также с чаем матча.
«Наш гречишный шоколад не поднимает сахар. Это тоже уже проверено, и мы проверяли», — добавила Мовчан.
Также шоколатье делают белый шоколад, конфеты с сыром, трюфелями и коньяком. По словам мастеров, полезная доза черного шоколада — 30 граммов в день.
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Город Домодедово
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