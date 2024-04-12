Подмосковье 12 апреля 2024, 18:56 Семья из Сергиева Посада получила золотые знаки ГТО на форуме «Мы вместе. Спорт» Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Семья Чаплыгиных из Сергиева Посада получила золотые знаки ГТО на форуме «Мы вместе. Спорт». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области. Вся семья ведет активный образ жизни, занимается спортом и участвует в соревнованиях по дзюдо.

Николай и Татьяна Чаплыгины выполнили нормативы двенадцатой ступени комплекса ГТО, их дети, Даниил и Мария, отлично справились с нормативами второй и третьей ступеней соответственно.

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​Церемония награждения прошла в Москве в Гостином дворе. Отмечается, что на данный момент в испытания по сдаче нормативов ГТО вовлечено более 16% населения России — это более 22 миллионов человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. ​Вместить стадион может свыше 230 зрителей.

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