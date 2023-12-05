05 декабря 2023, 15:48
Семья из Подмосковья собрала коллекцию старинных вещей и организовала помощь бойцам СВО
Семья Блажновых проживает в селе Крутое в городском округе Серебряные пруды. Они собрали коллекцию старинных русских вещей и оказывают активную поддержку участникам специальной военной операции.
Геннадий и Галина Блажновых проживают в селе Крутое уже много лет и даже в самую хмурую погоду над их домом всегда светит солнце. У мужа золотые руки — Геннадий из любого бревнышка может сделать произведение искусств, а его супруга Галина преподает в школе ИЗО.
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Когда-то семья решила собрать коллекцию старинных вещей и в итоге все дошло до того, что пришлось возводить отдельную пристройку.
«Это наш музей. Здание построил мой муж 15 лет назад. В этом музее собрана коллекция домашней утвари», — рассказала Галина.
При входе в семейный музей, гостей встречает приятный запах дерева. Пахнет стариной и, хотя в музее было прохладно, он все равно дарит тепло от предметов, собранных там.
Отметим, что коллекцию семья Блажновых начала собирать с прялки и кувшина, которую Геннадий привез из Орловской области, со своего родового гнезда. А находится в музее много. Начиная от самых маленьких свистулек, которых уже 76 штук, до векового сундука, в котором хранятся платки, передававшиеся из поколения в поколение.
Кроме того, в коллекции присутствуют старинные часы, кувшины, утюги, прялки, телефоны, радио, фотоаппараты, посуда, прихваты, бинокли, игрушки и другие экспонаты. Как подчеркивает Галина, детей, которых она приводит со школы в музей на экскурсию, интересует совершенно простой для взрослого и удивительный для ребенка предмет — счеты. Также в доме расположен красный угол, где находятся иконы и святая вода.
«Дети очень любят здесь находиться, они смотрят все эти предметы. Их можно трогать, спрашивать, любой вопрос задавать», — поделилась Галина.
Геннадий — ветеран боевых действий в Афганистане. Его сын сейчас защищает Родину в зоне проведения специальной военной операции. И разумеется, отец всеми силами помогает бойцам. Он изготавливает ложки и отправляет на передовую, а также продает на ярмарке изделия, изготовленные собственными руками. Все вырученные средства направляются на нужды армии.
Кроме того, Геннадий в свободной время ездит в волонтерский центр в Серебреных Прудах и помогает там.
«Я очень рада знакомству именно в этом центре с Геннадием. Я всегда говорила и повторяю, его мне послал сам господь. Этот человек настолько творчески подходит к тому, что он делает, что все что он делает — фантастически», — рассказала координатор волонтерского центра Людмила Феофанова.
И это не просто слова, ведь Геннадий действительно своими руками облегчил работу всего волонтерского центра. Он сделал, казалось бы, простые, но в тоже время очень полезные и нужные станки.
Про семью Блажновых можно рассказывать бесконечно долго. Именно такие добрые и искренние люди, вдохновляют делать полезные для общества поступки.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Он поддерживает военнослужащих и членов их семей.
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