Подмосковье 05 декабря 2023, 15:48 Семья из Подмосковья собрала коллекцию старинных вещей и организовала помощь бойцам СВО Телеканал «360»

Читать 360tv в

Семья Блажновых проживает в селе Крутое в городском округе Серебряные пруды. Они собрали коллекцию старинных русских вещей и оказывают активную поддержку участникам специальной военной операции.

Геннадий и Галина Блажновых проживают в селе Крутое уже много лет и даже в самую хмурую погоду над их домом всегда светит солнце. У мужа золотые руки — Геннадий из любого бревнышка может сделать произведение искусств, а его супруга Галина преподает в школе ИЗО.

Реклама

Когда-то семья решила собрать коллекцию старинных вещей и в итоге все дошло до того, что пришлось возводить отдельную пристройку.

«Это наш музей. Здание построил мой муж 15 лет назад. В этом музее собрана коллекция домашней утвари», — рассказала Галина.

При входе в семейный музей, гостей встречает приятный запах дерева. Пахнет стариной и, хотя в музее было прохладно, он все равно дарит тепло от предметов, собранных там.

Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360»

Отметим, что коллекцию семья Блажновых начала собирать с прялки и кувшина, которую Геннадий привез из Орловской области, со своего родового гнезда. А находится в музее много. Начиная от самых маленьких свистулек, которых уже 76 штук, до векового сундука, в котором хранятся платки, передававшиеся из поколения в поколение.

Кроме того, в коллекции присутствуют старинные часы, кувшины, утюги, прялки, телефоны, радио, фотоаппараты, посуда, прихваты, бинокли, игрушки и другие экспонаты. Как подчеркивает Галина, детей, которых она приводит со школы в музей на экскурсию, интересует совершенно простой для взрослого и удивительный для ребенка предмет — счеты. Также в доме расположен красный угол, где находятся иконы и святая вода.

«Дети очень любят здесь находиться, они смотрят все эти предметы. Их можно трогать, спрашивать, любой вопрос задавать», — поделилась Галина.

Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360»

Геннадий — ветеран боевых действий в Афганистане. Его сын сейчас защищает Родину в зоне проведения специальной военной операции. И разумеется, отец всеми силами помогает бойцам. Он изготавливает ложки и отправляет на передовую, а также продает на ярмарке изделия, изготовленные собственными руками. Все вырученные средства направляются на нужды армии.

Кроме того, Геннадий в свободной время ездит в волонтерский центр в Серебреных Прудах и помогает там.

«Я очень рада знакомству именно в этом центре с Геннадием. Я всегда говорила и повторяю, его мне послал сам господь. Этот человек настолько творчески подходит к тому, что он делает, что все что он делает — фантастически», — рассказала координатор волонтерского центра Людмила Феофанова.

Телеканал «360»

И это не просто слова, ведь Геннадий действительно своими руками облегчил работу всего волонтерского центра. Он сделал, казалось бы, простые, но в тоже время очень полезные и нужные станки.

Телеканал «360»

Про семью Блажновых можно рассказывать бесконечно долго. Именно такие добрые и искренние люди, вдохновляют делать полезные для общества поступки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества». Он поддерживает военнослужащих и членов их семей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».