Подмосковье 19 апреля 2024, 21:47 Семинар по юрпомощи участникам СВО прошел в Подмосковье Источник фото: Мария Андрюхина

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Семинар по вопросам оказания бесплатной юридической помощи участникам СВО провели в подмосковном реабилитационном центре «Ясенки». В мероприятии приняли участие представители регионального аппарата Уполномоченного по правам человека, правового управления губернатора Подмосковья, адвокаты и нотариусы Московской области и другие представители организаций и ведомств.

По словам руководителя филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Московской области Ольги Ермаковой, в фонд обращаются военнослужащие СВО за положенными выплатами.

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«Очень приятно, что в ходе бурного обсуждения вопросов, с которыми к нам обращаются участники и ветераны СВО, семьи погибших, были найдены пути решения. Ребята приходят к нам за помощью в получении выплат, статуса ветерана боевых действий, в установлении военной травмы», — рассказала Ермакова.

Специалисты Адвокатской палаты и Ассоциации юристов России по Московской области, которые работают в 26 центрах городских округов региона, приняли уже более 350 обращений от военнослужащих СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

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