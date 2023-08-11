Подмосковье 11 августа 2023, 21:00 Семинар для общественных наблюдателей состоялся в Краснознаменске Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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В Краснознаменске прошел обучающий семинар для независимых наблюдателей. Они будут работать на выборах в сентябре.

Перед участниками выступил член Общественной палаты Московской области Сергей Леонов.

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«Отмечу высокий процент участников семинара, уже имеющих опыт общественного наблюдения в предыдущих электоральных циклах. Второе — это относительно небольшое общее количество УИК на территории, что позволяет относительно несложно привлечь и сформировать необходимое количество наблюдателей», — сообщил Леонов.

На мероприятии представили разработанный Общественной палатой РФ «Золотой стандарт» и «Кодекс этики общественного наблюдателя».

В августе пройдет еще четыре подобных семинара.

Напомним, губернаторские и муниципальные выборы в Подмосковье пройдут с 8 по 10 сентября. Общественная палата Подмосковья обеспечит наблюдение на участках.

Ранее по решению избирательной комиссии первым кандидатом на выборах губернатора Московской области зарегистрировали Андрея Воробьева. Также от ЛДПР на выборы пойдет Кирилл Жигарев, от КПРФ — Александр Наумов, а от справедливороссов — Анатолий Никитин.

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