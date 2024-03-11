Подмосковье 11 марта 2024, 14:44 Семьи участников СВО из Истры побывали на экскурсии по сыроварне Олега Сироты Фото: Светлана Борщева

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Обзорная экскурсия с дегустацией прошла на сыроварне Олега Сироты под Истрой. Посетить производство и ферму пригласили 16 семей бойцов, погибших в зоне специальной военной операции.

Участники экскурсии узнали о секретах сыроварения и приготовления кисломолочных продуктов — сметаны, йогуртов, ряженки. В музее им рассказали, как в старину изготавливали сыр и масло, а также сколько килограммов истринского сыра съели французские футболисты во время чемпионата мира в России.

Фото: Светлана Борщева

«Было интересно узнать, как изготавливается сыр. Мы продегустировали его. Узнали историю происхождения разных сыров — пивного, винного, губернаторского. А также какой сорт оценили французские футболисты. Сыр очень вкусный! Особенно понравился истринский и фестивальный. Детям, конечно, больше всего понравились животные», — рассказала участница экскурсии Яна Урубкова.

Фото: Светлана Борщева

Участники поездки отметили, что встреча получилась теплая и душевная. Дети смогли сфотографироваться и погладить телят, овец, коз, кроликов и других животных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жен и матерей бойцов СВО с 8 Марта.

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