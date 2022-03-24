Семьи погибших на спецоперации военных из Подмосковья получат по 3 миллиона рублей

Семьи военных из Подмосковья, погибших в ходе специальной операции на Украине, получат по три миллиона рублей. Депутаты Мособлдумы приняли соответствующий закон. Информация об этом появилась на сайте парламента.

Выплата будет предоставляться на региональном уровне. Ее смогут получить вдова, дети и родители погибшего военнослужащего, имеющие место жительство в Московской области или регистрацию по месту дислокации воинских частей на территории Подмосковья. Выплата устанавливается в равных долях каждому члену семьи погибшего, пояснила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что солдаты и офицеры, участвующие в спецоперации, «настоящие герои нашего времени». Они с честью выполняют свой воинский долг, жертвуя жизнями ради установления мира и справедливости.

«Наша задача — позаботиться о них, а в случае безвозвратных потерь — о будущем их семей, их родственников», — добавил Брынцалов.

Выплаты страхового обеспечения и единовременного пособия семьям погибших военнослужащих анонсировал ранее президент РФ Владимир Путин. Уточнялось, что сумма пособия составит 7,421 миллиона рублей. Кроме того, каждый член семьи погибшего ежемесячно будет получать денежную компенсацию. Выплаты предусмотрены и для тех, кто во время спецоперации получит ранение.