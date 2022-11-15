15 ноября 2022, 13:38
Семьи мобилизованных из Подмосковья обратились за помощью через «Добродел» более 1,5 тысячи раз за октябрь
Портал «Добродел» получил более 1,5 тысячи заявок от семей мобилизованных в октябре. Они просили о помощи в оформлении документов, устройстве детей в сады и по другим вопросам. Об этом сообщили в Минигосуправления региона.
Вице-губернатор области Ирина Каклюгина напомнила, что семьи военнослужащих из Подмосковья могут рассчитывать на поддержку в разных сферах. Подать заявку на помощь можно через портал «Добродел» с помощью электронной формы.
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«Это разные виды помощи: кому-то нужно помочь оформить документы и решить юридические вопросы, кто-то хочет устроить ребенка в сад ближе к дому, а кому-то требуется консультация психолога», — пояснила она.
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Также в области действует горячая линия 122 по вопросам частичной мобилизации и призыва. Задать вопрос также можно в чат-боте.
Госуслуги
Частичная мобилизация в РФ
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