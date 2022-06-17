Семьи из аварийных домов Подмосковья получили ключи от новых квартир

Жители Истры из аварийных домов и дети-сироты получили ключи от новых квартир. Всего до конца года жильем обеспечат 20 детей-сирот.

Новоселами стали две семьи и одна девушка-сирота. Глава городского округа Татьяна Витушева поздравила их в торжественной обстановке.

Источник фото: телеканал «360»

«В том году мы расселили из аварийных домов 32 семьи, в этом году у нас тоже большие планы. Трое из вас уже сегодня станут счастливыми обладателями этих ключей, поэтому я вас, мои дорогие, поздравляю с новосельем», — сказала Витушева.

Аварийные дома, в которых жили истринцы, подлежат сносу. После получения ключей и договоров на квартиры семьи отправились изучать новое жилье.