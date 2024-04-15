15 апреля 2024, 11:17
Семеро музыкантов и художников Подмосковья получили стипендии Фонда «Новые имена»
Конкурсный отбор на стипендии благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой завершился в Подмосковье. Поддержку получили семеро юных музыкантов и художников, о чем сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Очный тур конкурса прошел в Московском областном музыкальном колледже имени Сергея Прокофьева в Пушкино. Жюри прослушало 36 музыкантов и оценило работу 10 художников.
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Победителями отбора стали:
1. Максим Головинский (балалайка, Центральная детская школа искусств в Химках);
2. Владимир Лозовой (баян, Пушкинская детская школа искусств);
3. Николь Троницкая (академическое пение, Детская музыкальная школа имени Алябьева в Коломне);
4. Артем Кирницкий (саксофон, Детская школа искусств имени Флиера в Орехово-Зуеве);
5. Анна Матвеева (скрипка, Клинская детская школа искусств имени Чайковского);
6. Екатерина Лазарева (изобразительное искусство, Детская школа искусств в поселке Ильинском);
7. Алена Молочная (изобразительное искусство, Подольская детская художественная школа).
Победители получили единоразовые стипендии Фонда «Новые имена» и бесплатные путевки в творческую школу фонда в 2024 году.
Благотворительный проект «Синергия добра» организовал художественный мастер-класс по живописи для детей из Белгорода, находящихся в оздоровительном лагере в Волоколамске. Под руководством наставников ребята нарисовали свои шедевры, которые заберут на память.
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