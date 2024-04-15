Подмосковье 15 апреля 2024, 11:17 Семеро музыкантов и художников Подмосковья получили стипендии Фонда «Новые имена» Победитель отбора — Лазарева Екатерина, 15 лет, ИЗО, ДШИ поселка Ильинский, Раменский район / Министерство культуры и туризма Московской области

Читать 360tv в

Конкурсный отбор на стипендии благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой завершился в Подмосковье. Поддержку получили семеро юных музыкантов и художников, о чем сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Очный тур конкурса прошел в Московском областном музыкальном колледже имени Сергея Прокофьева в Пушкино. Жюри прослушало 36 музыкантов и оценило работу 10 художников.

Реклама

Победителями отбора стали:

1. Максим Головинский (балалайка, Центральная детская школа искусств в Химках);

2. Владимир Лозовой (баян, Пушкинская детская школа искусств);

3. Николь Троницкая (академическое пение, Детская музыкальная школа имени Алябьева в Коломне);

4. Артем Кирницкий (саксофон, Детская школа искусств имени Флиера в Орехово-Зуеве);

5. Анна Матвеева (скрипка, Клинская детская школа искусств имени Чайковского);

6. Екатерина Лазарева (изобразительное искусство, Детская школа искусств в поселке Ильинском);

7. Алена Молочная (изобразительное искусство, Подольская детская художественная школа).

Победители получили единоразовые стипендии Фонда «Новые имена» и бесплатные путевки в творческую школу фонда в 2024 году.

Благотворительный проект «Синергия добра» организовал художественный мастер-класс по живописи для детей из Белгорода, находящихся в оздоровительном лагере в Волоколамске. Под руководством наставников ребята нарисовали свои шедевры, которые заберут на память.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».