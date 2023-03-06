Подмосковье 06 марта 2023, 17:29 Семейный конкурс «Я и мамочка моя» прошел в Ногинске

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Районный дом культуры при поддержке окружного управления культуры провел в Ногинске семейный конкурс «Я и мамочка моя». Участие приняли семь команд, которые соревновались в четырех этапах.

На первом этапе конкурса «Семейная мастерская» участники провели мастер-классы: учили гостей делать куклы-обереги, мастерить и украшать кексы. Второй этап — визитная карточка «Моя мама — мой самый главный учитель». Конкурсанты рассказали о своей семье и увлечениях.

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После была викторина и финальный творческий этап, на котором родители и дети продемонстрировали свои таланты. Наталья со своими сыновьями разыграли театральную сценку.

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«Дети участвуют в театральной студии, и меня привлекли к процессу. Надо было выучить много, <…>, но мы постарались и все выучили», — отметила участница конкурса «Я и мамочка моя» Наталья Орлова.

Этот конкурс проходит в Богородском округе уже не первый год, но каждый раз жюри непросто определить среди участников победителей.

«Мы будем оценивать по разным критериям. Потом выберем лучшую и яркую пару, которые показали и мастер-класс отличный, и были артистичными, и, конечно же, сплоченные приехали всей семьей», — рассказала член жюри конкурса «Я и мамочка моя» Марина Андреева.

Победителями конкурса в этом году стали две команды участников: Наталья Орлова с сыновьями Федором и Константином и Виктория Рыжова с дочкой Елизаветой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с женами военнослужащих Кантемировской дивизии в Наро-Фоминске. Жены военнослужащих поблагодарили его за поддержку участников СВО и помощь их семьям в решении бытовых вопросов.

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