Подмосковье 03 апреля 2024, 12:59 Семейный фестиваль в знак поддержки детей с аутизмом прошел в Шатуре Пресс-служба администрации города или района

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Фестиваль «Аутизм — важно знать» прошел в Шатуре в знак поддержки особенных детей. Его организовала Елена Данилюк, которая воспитывает такого ребенка.

Как рассказали в администрации округа, Елена Данилюк активно помогает родителям правильно общаться и понимать детей с аутизмом. Она также стала одной из организаторов Союза особенных мам, сообщества родителей детей с инвалидностью.

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Расстройства аутистического спектра проявляются по-разному. При этом очень важно уметь правильно общаться с такими детьми. Часто они поздно начинают говорить, не любят яркий свет и мыслят картинками.

«На фестивале для особенных детей устроили художественные мастер-классы, выставку их творческих работ, инклюзивный концерт учащихся детской школы искусств им. Калинина, была организована зона сенсорной разгрузки», — рассказали в ведомстве.

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