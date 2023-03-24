Подмосковье 24 марта 2023, 13:34 Семейные команды из Подмосковья пригласили поучаствовать во всероссийском IТ-марафоне https://ru.freepik.com

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Семьи из Подмосковья со школьниками 5-11 классов пригласили поучаствовать в VII Всероссийском IT-марафоне. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Изучи интернет — управляй им!». Зарегистрироваться на марафон можно по ссылке до 12 апреля включительно.

«Это отличная возможность не только проверить уровень цифровой грамотности и проявить творческие навыки, но и провести время с близкими и выиграть ценные призы», — сообщила министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Марафон проходит в два этапа. В первом туре нужно написать пост о мероприятии в социальных сетях. Также можно снять видео на тему «Учитель, покоривший интернет».

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На втором этапе марафона пройдет онлайн-турнир. Участникам предстоит выполнить 24 задания на цифровую грамотность, а также знания технологий будущего и безопасности в интернете разной сложности.

Все команды получат электронные сертификаты. Победителей наградят дипломами и призами. Они могут получить умную колонку, смарт-часы, планшет для рисования или очки виртуальной реальности.

Марафон проходит с 2 марта по 25 апреля. Результаты объявят 15 мая.

Внедрять умные и передовые технологии — одна из основных задач для детских садов и школ, считает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, сегодня очень важное место занимают искусственный интеллект, робототехника, IT.

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