Семейные фермы и агростартапы в Подмосковье поддержат грантами почти на 100 млн рублей

На поддержку семейных ферм и агростартапов в Московской области выделят почти 100 миллионов рублей. О предоставлении грантов рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

На развитие семейных ферм в этом году предусмотрена поддержка в размере 53,57 миллиона рублей, максимальный размер гранта составляет 30 миллионов рублей, уточнил он.

Средства гранта можно направить на разработку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или модернизацию объектов, покупку оборудования, рыбопосадочного материала, птицы и сельскохозяйственных животных, за исключением свиней.

«46 443 миллиона рублей выделили на проект „Агростартап“. Эта форма поддержки АПК Подмосковья призвана помочь тем фермерам, которые только начинают свою деятельность. Грант способствует выполнению важной задачи — привлекать в регион новых аграриев», — сказал Филимонов.

В прошлом году сельхозпроизводители получили 13 грантов на общую сумму 41,6 миллиона рублей.

Максимальный грант на пять миллионов рублей предусмотрен для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направления, по иным направлениям его размер составляет три миллиона рублей.

Документы можно подать до 22 апреля. Подробные условия предоставления грантов опубликованы на сайте Минсельхоза региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что Подмосковье в этом году увеличит количество посевных площадей.