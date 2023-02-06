Подмосковье 06 февраля 2023, 17:04 Семейная мануфактура в Клину расширит ассортимент декоративных изделий

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Шкатулки, вазоны, каминные порталы и другие декоративные изделия начнут выпускать на семейной мануфактуре «Курушов» в Клину. К запуску готовят еще 15 наименований продукции.

Новые виды шкатулок и свечей, плитки и брусчатки, настенных панелей и интерьерного декора из гипса начнут делать в дизайнерской студии в поселке Раздолье. Эта мастерская открылась в конце июня прошлого года и сейчас собирается расширить линейку своей продукции ручной работы.

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Ева Курушова много лет работала в строительной сфере. Была и наемным сотрудником, и руководителем. Наконец, захотела делать что-то руками.

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«Мы с мужем приняли решение о создании мануфактуры за один день. На сегодняшний момент мы уже сделали оборот в полтора миллиона рублей», — говорит бизнес-леди.

Все вещицы от мануфактуры «Курышов» имеют белый цвет. Ева говорит, что пробовала добавлять колеры, но результат ей не понравился. Она предпочитает оставлять пространство для творчества покупателей, потому что любую вазу или подсвечник можно украсить на свой вкус. В планах предпринимательницы — выиграть конкурс «Нежный грант» в этом году.

«Приятно, что именно малый и средний бизнес находит возможности реализации своих добрых, важных планов у нас в Подмосковье», — отметил губернатор Андрей Воробьев. Он призвал коллег на всех уровнях усилить коммуникации с предпринимателями.

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