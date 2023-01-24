Подмосковье 24 января 2023, 14:47 Семейная кондитерская из Домодедова произвела свыше 500 килограммов шоколада за месяц

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Студию шоколада с открытой кухней создала четыре года назад семья Мовчан из Домодедова. Недавно здесь зафиксировали личный рекорд — произвели более 500 килограммов гипоаллергенных десертов из какао-бобов за месяц.

Кондитерская «Юкатан» производит 15 видов шоколада, включая десерты без сахара и лактозы. А еще это 25 видов конфет, зефир, драже и мармелад. Особая гордость студии — гипоаллергенный натуральный десерт из какао-бобов.

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«Часто аллергия на шоколад бывает у людей от пальмового и арахисового масла или от дешевых аналогов какого-либо ингредиента. Мы такие не используем», — говорит хозяйка студии Алена Мовчан.

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«Юкатан» — это не только место, где делают сладости. Четыре года назад Алена и Артем Мовчан арендовали небольшое помещение, сделали ремонт, потом взяли кредит и осуществили свою маленькую большую мечту. Теперь это и семейный бизнес, и одна из ярких точек притяжения в городе. Кондитерская оформлена в мексиканском стиле и имеет открытую кухню, где можно увидеть процесс создания шоколада.

На экскурсии в «Юкатан» приезжают в том числе участники проекта «Активное долголетие» из других городов. Для них семья шоколатье проводит небольшую лекцию о пользе какао-бобов и рассказывает о своих диетических продуктах. Среди них есть и веганские, которые не содержат молока и других животных жиров.

«Приятно, что именно малый и средний бизнес находит возможности реализации своих добрых, важных планов у нас в Подмосковье», — отметил губернатор Андрей Воробьев. Он призвал коллег на всех уровнях усилить коммуникации с предпринимателями.

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