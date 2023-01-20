Подмосковье 20 января 2023, 10:02 Семейная ферма из Коломны займется производством сладостей из алычи

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Семейная ферма «Вкус и польза» в селе Белые Колодези под Коломной занялась выращиванием десертной алычи. Из нее будут производить полезные сладости и снеки.

Зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов рассказал, что хозяйство получило грант в размере трех миллионов рублей в 2020 году.

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«На эти средства ферма приобрела российские саженцы алычи и землю, на которой был заложен сад», — добавил он.

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Предприятие заработало три года назад, когда его владельцы решили возродить культуру садоводства в Подмосковье. На его территории было высажено около 10 видов плодовых деревьев, а лучше всех себя показала алыча, рассказала глава хозяйства Анастасия Лапшина.

«У нее отличная приживаемость в климатических условиях, она адаптирована к нашим холодам и дает хороший объем урожая. Алыча подходит как для употребления в свежем виде, так и для переработки», — уточнила она.

Площадь сада составила один гектар. На нем высажено более 600 деревьев четырех сортов алычи. Полноценный урожай деревья дадут в 2024 году, ожидается, что он достигнет 15 тонн ягод. В будущем ферма расширит хозяйство и наладит производство сладостей из полезного плода.

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