20 апреля 2023, 17:54
Семье мобилизованного из Воскресенска помогли газифицировать дом
Многодетной семье участника СВО из деревни Золотово под Воскресенском бесплатно провели газ. Проверить, как прошли работы по наладке оборудования, приехали глава городского округа Алексей Малкин и директор филиала «Юго-Восток» компании «Мособлгаз» Андрей Королев.
Надежда с мужем воспитывают четверых детей. Подведение газа стало большим подспорьем в хозяйстве.
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«О газификации наш папа знает и очень рад. Заявку подала в феврале, а в марте уже подписала договор. Процесс ускорили максимально, это очень здорово. Муж придет в отпуск, а дом уже с газом», — делится впечатлениями жена участника СВО.
«Мы понимаем, что семьи военнослужащих нуждаются сейчас в нашей поддержке, поэтому каждую просьбу стараемся выполнить в кратчайшие сроки, совместно с муниципальными властями», — отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.
В Воскресенске в программу социальной газификации вошли 57 сел и деревень, и все они уже догазифицированы. Сейчас идут активные работы по подключению домовладений.
По мнению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, качество жизни заметно меняется, когда в доме появляется газ. Регион помогает жителям легко получить необходимые услуги.
Газ
Воскресенск
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