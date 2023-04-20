Подмосковье 20 апреля 2023, 17:54 Семье мобилизованного из Воскресенска помогли газифицировать дом Мособлгаз

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Многодетной семье участника СВО из деревни Золотово под Воскресенском бесплатно провели газ. Проверить, как прошли работы по наладке оборудования, приехали глава городского округа Алексей Малкин и директор филиала «Юго-Восток» компании «Мособлгаз» Андрей Королев.

Надежда с мужем воспитывают четверых детей. Подведение газа стало большим подспорьем в хозяйстве.

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«О газификации наш папа знает и очень рад. Заявку подала в феврале, а в марте уже подписала договор. Процесс ускорили максимально, это очень здорово. Муж придет в отпуск, а дом уже с газом», — делится впечатлениями жена участника СВО.

«Мы понимаем, что семьи военнослужащих нуждаются сейчас в нашей поддержке, поэтому каждую просьбу стараемся выполнить в кратчайшие сроки, совместно с муниципальными властями», — отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

В Воскресенске в программу социальной газификации вошли 57 сел и деревень, и все они уже догазифицированы. Сейчас идут активные работы по подключению домовладений.

По мнению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, качество жизни заметно меняется, когда в доме появляется газ. Регион помогает жителям легко получить необходимые услуги.