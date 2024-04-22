Подмосковье 22 апреля 2024, 18:45 Семье бойца СВО из Лобни помогли отремонтировать крышу дома Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В микрорайоне Луговая в Лобне семья участника специальной военной операции столкнулась с неприятностью — в их частном доме протекла крыша. За помощью они обратились в администрацию округа, и призыв не остался без внимания.

«Разобрались быстро. В воскресенье специалисты провели ремонт под контролем моего первого заместителя Евгения Георгиевича Аптекина. Теперь крыша в порядке», — отметила глава Лобни Анна Кротова.

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Помогли решить проблему с кровлей члены лобненского отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян России».

Администрация Лобни продолжает оказывать поддержку семьям участников специальной военной операции. Глава города и ее заместители лично взяли шефство над родными бойцов, курируя их нужды и помогая решать различные жизненные задачи в рамках своих компетенций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников СВО.

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