Семье беженцев из Рубежного предоставили квартиру в Подмосковье

Семье беженцев, которых весной разместила в своем доме пенсионерка из Солнечногорска, предоставили трехкомнатную квартиру. Об этом глава городского округа Виктор Родионов сообщил губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

«Спасибо, что позаботились, предоставили квартиру жителям Донбасса, которые были в тяжелой ситуации», — сказал губернатор.

Родионов в ответ отметил, что семья очень благодарна за помощь. Их быт постепенно налаживается.

«Вы помните, они сами отказались от дома. У них одна семья, младшая дочь, они вместе с супругом. Он у нее работу нашел в Москве — они отделились, поэтому мы и предоставили трехкомнатную квартиру», — сказал он.

Глава Солнечногорска уточнил, что дети уже пошли в новую школу в Рекинцо. Там же им подобрали квартиру. Она расположена в доме на шестом этаже.

Источник фото: телеканал «360»

«А вторая семья сейчас ждет конца августа — получит в ЦМИСе», — добавил Родионов.

Семья Натальи Викторовны приехала в Подмосковье из города Рубежное. Там родственники прятались от бомбежек в подвале. Так прошли почти три недели. В Московской области семье помогла их подруга. Она приютила 11 человек в своем доме в деревне Дубинино. Весной их навестил Андрей Воробьев и поручил решить вопрос с жильем.

Семье дали отремонтированную квартиру в микрорайоне Рекинцо-2. Ее обставили мебелью, чтобы в новый дом можно было заселиться быстрее. Старшую внучку Натальи Викторовны зачислили в колледж «Подмосковье», там она учится на повара-кондитера.