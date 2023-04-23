Подмосковье 23 апреля 2023, 16:13 Семь новых линий освещения построят в Рузе в этом году Игорь Панов

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В 2023 году на семи адресах в Рузе появится новое освещение. Строительство новых линий начнется летом.

Работы проводят по результатам прошлогоднего голосования на портале «Добродел». В этом году в список включили 11 адресов, семь из которых войдут в план реконструкции на 2024 год.

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«Ежегодно мы увеличиваем количество линий освещения. В 2022 году по программе „Светлый город“ в муниципалитете построено 34 линии уличного освещения и установлено около 400 фонарей», — заявил замглавы Рузы Сергей Кобелев.

Для экономии средств в округе устанавливают опоры МОЭСК и новые столбы, протягивают провода, вешают фонари на кронштейнах. В Рузе используются только энергосберегающие светильники. Новые линии оснастят панелью управления, в которой будет вестись учет потребления электроэнергии и регулироваться их включение и выключение.

Сейчас улицы в Рузе освещают порядка 10,4 тысячи фонарей. Их протяженность составляет около 380 километров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что в Подмосковье на голосование за благоустройство вынесли более 240 общественных мест региона. Из низ выберут 56 объектов.

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