Важное 17 апреля 2023, 16:45 «Участие в переменах». Андрей Воробьев — о выборе мест для благоустройства в Подмосковье Воробьев: 248 мест Подмосковья вынесли на всероссийское голосование по благоустройству

Читать 360tv в

Свыше 240 общественных мест Подмосковья вынесли на всероссийское голосование по благоустройству в этом году. Их отобрали с учетом пожеланий жителей. Теперь предстоит определить 56 самых востребованных для преображения зон отдыха, отметил губернатор региона Андрей Воробьев.

Проголосовать может любой желающий старше 14 лет. Из 248 мест, представленных от Подмосковья, нужно выбрать 56 — их благоустроят в следующем году.

Реклама

«Подмосковные парки, скверы, набережные, центральные улицы и площади городов становятся комфортными и современными, радуют глаз. Важно, что активное участие в переменах принимают жители», — подчеркнул Андрей Воробьев.

В 2022 году во всероссийском голосовании по благоустройству приняли участие свыше 350 тысяч жителей Подмосковья.

Хочу отдельно поблагодарить волонтеров. Более 1,8 тысячи активных ребят Подмосковья рассказывают жителям о том, какие объекты можно выбрать, как и где проголосовать. Андрей Воробьев

Голосование продлится до 31 мая. Председатель правительства России Михаил Мишустин подчеркнул, что необходимо обеспечить максимально широкое информирование о голосовании.

«Оно дает хорошую возможность сделать собственный город либо поселок комфортнее и удобнее для жизни», — отметил Мишустин.

По президентскому проекту «Жилье и городская среда» в стране благоустроили уже более 55 тысяч общественных мест, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

«Мы планомерно работаем для достижения цели, определенной президентом, — в полтора раза повысить качество городской среды к 2030 году. <…> Вот уже третий год подряд мы проводим всероссийское голосование. В нем участвует все больше россиян, неравнодушных к тому, какими будут родные города, поселки», — рассказал Марат Хуснуллин.

Голосование доступно на сайте za.gorodsreda.ru.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».