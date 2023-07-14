Подмосковье 14 июля 2023, 11:05 Семь новых детских площадок откроют в Истре в 2023 году пресс-служба администрации городского округа Истра

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Семь новых детских площадок установят в городском округе Истра до конца года. Их откроют в Максимовке, Первомайском, Курсакове, Дедовске, Крючкове и Черной.

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева осмотрела площадку для строительства нового игрового комплекса в деревне Максимовке. Вопрос очень актуальный, ведь на этой территории проживает порядка 380 человек, в том числе более 50 детей.

На детской площадке установят горки, качалки, балансиры, карусели, также будет обустроена зона для родителей. Кроме того, проведут озеленение и освещение территории. Работы завершат к 1 сентября.

Также до конца года в городском округе Истра установят игровые площадки детского сада № 16 в Первомайском, вблизи дома № 36 в Курсакове, на улицах Энергетиков и Володарского, Главной и Гвардейской в Дедовске, на Солнечной улице в Черной и в Крючкове.

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