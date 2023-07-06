Подмосковье 06 июля 2023, 19:17 Воробьев пообещал решить вопрос со школьным автобусом для дочки участника СВО Андрей Воробьев: во всех округах Подмосковья работают центры поддержки участников СВО

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Участники СВО и их семьи могут обратиться за помощью и решением вопросов в специальные центры поддержки подмосковного филиала Фонда «Защитники Отечества». Об этом в эфире радио Sputnik напомнил губернатор Андрей Воробьев.

Он отметил, что такие организации работают во всех городских округах Московской области.

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«Каждый глава знает, кто и в чем в семье нуждается. Мы страхуем, всякое может быть. Все, что касается школы, детского сада, каких-то других важных моментов, с которыми сталкивается семья, чей кормилец, муж, отец, сын находится там. Безусловно, уделяем внимание», — сказал Андрей Воробьев.

Так он прокомментировал просьбу участника СВО из Богородского округа. Мужчина отправился на защиту Донбасса в феврале прошлого года. Дома у него остались жена и маленькая дочь, которая в сентябре пойдет в первый класс.

Но проблема в том, что мимо дома, где живет семья, не ходят школьные автобусы, а мама не может отводить дочь в школу и успевать вовремя на работу.

Губернатор пообещал решить этот вопрос. Он попросил передать ему адрес и контакты семьи и подчеркнул, что проинформирует бойца, когда проблема исчезнет.