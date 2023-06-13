Подмосковье 13 июня 2023, 16:09 Семь котельных построят в Солнечногорске до конца года

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Семь новых котельных построят в Солнечногорске и еще четыре новые введут в эксплуатацию в Пешковском территориальном управлении к концу 2023 года. Также две котельные в деревнях Чашниково и Стрелино реконструируют.

Работы проведут в рамках концессионной программы ООО «Газпром теплоэнерго Московской области». Кроме строительства и запуска новых блочно-модульных котельных, в Солнечногорске заменят семь километров тепловых сетей.

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Также в этом году доукомплектуют станции очистки воды в микрорайоне Лесхоз и в деревне Толстяково. Начнется строительство станции водоподготовки на ВЗУ № 4 в деревне Рекино-Кресты. Свыше 16,5 тысячи жителей получат более качественную питьевую воду в 2024 году.

Продолжается строительство новых очистных сооружений в деревне Осипово. Работы завершат к ноябрю 2024 года. Качество коммунальных услуг вырастет для более чем 62 тысяч жителей.

«ЖКХ — очень чувствительная тема для Солнечногорска. Благодаря поддержке регионального правительства и лично губернатора Андрея Воробьева наш округ сейчас представлен во всех ключевых госпрограммах, направленных на улучшение качества жизни тысяч солнечногорцев», — отметила руководитель солнечногорского отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко.

Кроме того, в муниципальных квартирах установят более 1800 пожарных извещателей и построят более 30 километров сетей по президентской программе «Социальная газификация».

Ранее во время своего обращения к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что 36% всех жалоб жителей в сфере ЖКХ приходится на работу управляющих компаний.

«В регионе внедрили „Умную платежку“. Сейчас сервисом пользуются 40% жителей квартир. Задача перед Мособлеирц совместно с социальной защитой, с МФЦ дальше эту услугу разъяснять, обучать. Потому что старшее поколение все-таки тратит время для того, чтобы прийти и оплатить», — сказал Андрей Воробьев.

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